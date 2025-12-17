Il Liceo Toschi veste il 6° Torneo Internazionale di scacchi Parma città della cultura

Il Liceo Toschi si distingue ancora una volta, questa volta vestendo i panni di ospite ufficiale del 6° Torneo Internazionale di scacchi “Parma, città della cultura”. Nella suggestiva cornice dell’Aula Magna, è stata inaugurata una mostra di lavori grafici realizzati dagli studenti delle sezioni di grafica, un esempio di creatività e talento che arricchiscono la scena culturale della città.

Questa mattina, nell’Aula Magna del Liceo Artistico Toschi, è stata inaugurata la mostra dei lavori grafici realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle classi quarte e quinte delle sezioni di grafica e dalle classi serali.Le opere sono state create nell'ambito di un bando promosso dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

