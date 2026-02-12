Lutto Ferrero l’Alta Irpinia piange la moglie del produttore della Nutella

L’Alta Irpinia si stringe nel dolore per la perdita di Maria Franca Fissolo Ferrero, moglie del produttore della Nutella. La notizia si è diffusa questa mattina e ha sconvolto tutta la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi, dove l’amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio. La signora, presidente onoraria della Ferrero International, era molto conosciuta e stimata nella zona. La famiglia Ferrero si trova a vivere un momento difficile, con il figlio Giovanni che ha perso una presenza importante nella sua vita. La comunità si prepara a rendere

Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi apprende con tristezza la notizia della scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International, e partecipa commossa al lutto che ha colpito il figlio Giovanni e tutta la famiglia Ferrero. Nella comunità di Sant’Angelo dei Lombardi e nell’intera area dell’Alta Irpinia, la Ferrero ha contribuito alla tenuta sociale ed economica a seguito del terremoto del 1980. Vi contribuisce ancora oggi con un impegno sempre maggiore. La signora Maria Franca, una vita al fianco del marito Michele Ferrero, è stata un’amica di Sant’Angelo dei Lombardi, più volte in paese mostrando una vicinanza che non dimenticheremo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto Ferrero, l’Alta Irpinia piange la moglie del produttore della Nutella Approfondimenti su Ferrero Italia Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’inventore della Nutella È morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’uomo che ha inventato la Nutella. Maria Franca Ferrero, chi era la vedova del patriarca della Nutella Alba piange Maria Franca Ferrero, la vedova del patriarca della Nutella. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrero Italia Lutto nell’imprenditoria: morta un’icona del settoreLa presidente onoraria del gruppo della Nutella Maria Franca Ferrero, è morta nelle ultime ore all'età di 87 anni. newsmondo.it Alba in lutto https://www.gazzettadalba.it/p=445108 Il funerale sarà sabato 14 febbraio, alle 15 in Duomo, mentre la camera ardente sarà allestita da domani, 13 febbraio, in fondazione Ferrero. - facebook.com facebook IL LUTTO Addio a Maria Franca Ferrero, una vita tra la fabbrica e la solidarietà ROBERTO FIORI x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.