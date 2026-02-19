Nuove assunzioni nello stabilimento Ferrero in Irpinia | i dettagli e come candidarsi

Ferrero ha annunciato nuove assunzioni nello stabilimento di Avellino, in Irpinia, a causa dell’aumento della produzione di cioccolato. L’azienda cerca operai e operaie per ampliare il team e rispondere alla domanda crescente sul mercato. Le selezioni sono aperte e prevedono colloqui nelle prossime settimane. Le posizioni disponibili riguardano principalmente mansioni di produzione e controllo qualità. Chi desidera candidarsi può consultare il sito ufficiale dell’azienda e inviare il proprio curriculum. La ricerca di personale si concentra anche su giovani disoccupati e diplomati.

Tempo di lettura: 2 minuti Ferrero ha aperto le selezioni 2026 finalizzate alle  assunzioni di operai e operaie  negli stabilimenti presenti in  Campania e Lazio. L’opportunità di lavoro è rivolta a persone anche  senza esperienza e non ci sono vincoli di età. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ASSUNZIONI IN CAMPANIA E LAZIO PER OPERAI FERRERO Ferrero ha aperto nuove selezioni di personale per l’assunzione di  operai e operai  da inserire negli stabilimenti siti a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino  (Campania)  e a Caprarola, in provincia di Viterbo  (Lazio). Le risorse entreranno nel  cuore della produzione Ferrero  e contribuiranno alla creazione dei suoi prodotti più amati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

