Ferrero ha annunciato nuove assunzioni nello stabilimento di Avellino, in Irpinia, a causa dell’aumento della produzione di cioccolato. L’azienda cerca operai e operaie per ampliare il team e rispondere alla domanda crescente sul mercato. Le selezioni sono aperte e prevedono colloqui nelle prossime settimane. Le posizioni disponibili riguardano principalmente mansioni di produzione e controllo qualità. Chi desidera candidarsi può consultare il sito ufficiale dell’azienda e inviare il proprio curriculum. La ricerca di personale si concentra anche su giovani disoccupati e diplomati.

Ferrero ha aperto le selezioni 2026 finalizzate alle assunzioni di operai e operaie negli stabilimenti presenti in Campania e Lazio. L'opportunità di lavoro è rivolta a persone anche senza esperienza e non ci sono vincoli di età. Ecco tutti i dettagli e come candidarsi. ASSUNZIONI IN CAMPANIA E LAZIO PER OPERAI FERRERO Ferrero ha aperto nuove selezioni di personale per l'assunzione di operai e operai da inserire negli stabilimenti siti a Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino (Campania) e a Caprarola, in provincia di Viterbo (Lazio). Le risorse entreranno nel cuore della produzione Ferrero e contribuiranno alla creazione dei suoi prodotti più amati.

© Anteprima24.it - Nuove assunzioni nello stabilimento Ferrero in Irpinia: i dettagli e come candidarsi

