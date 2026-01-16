Chiara trovò le foto porno nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio ora c’è la certezza | le nuove analisi dei consulenti della famiglia Poggi
Le nuove analisi dei consulenti della famiglia Poggi confermano che Chiara Poggi trovò le foto porno nel computer di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio a Garlasco. L’11 agosto 2007, Chiara aprì una cartella chiamata “militare” contenente file pornografici, anticipando di poche ore il tragico evento. Questa scoperta rafforza gli elementi investigativi e offre ulteriori spunti di riflessione sul caso.
La sera del 12 agosto 2007, il giorno precedente l’omicidio a Garlasco, Chiara Poggi “ aprì quella cartella chiamata ‘ militare ‘ coi file pornografici catalogati” dal fidanzato Alberto Stasi e vide in anteprima alcune di quelle numerose immagini. Lo spiega l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, uno dei legali della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco, rendendo noti i risultati del nuovo “ approfondimento informatico “, effettuato dai consulenti della famiglia Poggi ( Paolo Reale e gli informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti ). I 10 minuti della sera precedente il delitto. Grazie alle nuove analisi informatiche – spiegano i legali e i consulenti della famiglia Poggi – si è acquisita “la certezza ” che Chiara abbia potuto vedere quella sera, prima di essere uccisa, “l’ anteprima ” di quelle immagini, mentre nel corso dei processi a carico di Stasi era sempre stato “un tema controverso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima
Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)
Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - facebook.com facebook
Armonizzati, trova la tua nota, e falla risuonare forte e chiara, poiché sei parte della vasta orchestra della vita. Hai un tuo ruolo specifico da interpretare : cercalo e troverai l’armonia dei suoni che cercavi.. Buongiorno piovoso qui da me x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.