Le nuove analisi dei consulenti della famiglia Poggi confermano che Chiara Poggi trovò le foto porno nel computer di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio a Garlasco. L’11 agosto 2007, Chiara aprì una cartella chiamata “militare” contenente file pornografici, anticipando di poche ore il tragico evento. Questa scoperta rafforza gli elementi investigativi e offre ulteriori spunti di riflessione sul caso.

La sera del 12 agosto 2007, il giorno precedente l’omicidio a Garlasco, Chiara Poggi “ aprì quella cartella chiamata ‘ militare ‘ coi file pornografici catalogati” dal fidanzato Alberto Stasi e vide in anteprima alcune di quelle numerose immagini. Lo spiega l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, uno dei legali della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco, rendendo noti i risultati del nuovo “ approfondimento informatico “, effettuato dai consulenti della famiglia Poggi ( Paolo Reale e gli informatici Nanni Bassetti e Fabio Falleti ). I 10 minuti della sera precedente il delitto. Grazie alle nuove analisi informatiche – spiegano i legali e i consulenti della famiglia Poggi – si è acquisita “la certezza ” che Chiara abbia potuto vedere quella sera, prima di essere uccisa, “l’ anteprima ” di quelle immagini, mentre nel corso dei processi a carico di Stasi era sempre stato “un tema controverso “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chiara trovò le foto porno nel pc di Alberto Stasi la sera prima dell’omicidio, ora c’è la certezza”: le nuove analisi dei consulenti della famiglia Poggi

Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le 7mila foto nella cartella "militare", ecco cosa vide. Le nuove analisi della famiglia della vittima

Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Garlasco, «Chiara Poggi trovò i file porno di Stasi la sera prima del delitto»: le nuove analisi della famiglia della vittima (che smentiscono Sempio) - facebook.com facebook

Armonizzati, trova la tua nota, e falla risuonare forte e chiara, poiché sei parte della vasta orchestra della vita. Hai un tuo ruolo specifico da interpretare : cercalo e troverai l’armonia dei suoni che cercavi.. Buongiorno piovoso qui da me x.com