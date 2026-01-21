Chiara Ferragni è il nuovo volto della campagna GUESS Primavera Estate 2026

Chiara Ferragni è stata scelta come volto della nuova campagna GUESS PrimaveraEstate 2026. L’influencer e imprenditrice italiana rappresenta i valori di femminilità e auto-espressione del brand in una campagna globale. L’articolo, pubblicato da Il Difforme, approfondisce questa collaborazione e il ruolo di Ferragni nel progetto.

L’influencer e imprenditrice italiana è stata scelta dal brand americano per una campagna globale che celebra femminilità, determinazione e auto-espressione Chiara Ferragni, dopo essere stata recentemente prosciolta per il Pandoro-gate, è tornata sotto i riflettori. GUESS, brand americano, ha deciso di puntare su di lei, scegliendola come nuovo volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026. L’annuncio è arrivato da Roma attraverso una nota ufficiale dell’azienda statunitense fondata nel 1981 dai fratelli Marciano. Attualmente l’azienda rappresenta uno dei marchi di riferimento nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e del lifestyle per uomo, donna e bambino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chiara Ferragni torna protagonista: è il nuovo volto di GUESSChiara Ferragni è stata scelta da GUESS? come volto della campagna pubblicitaria globale SpringSummer 2026.

Argomenti discussi: Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso dei pandori e delle uova di Pasqua; Pandorogate, ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta; Chiara Ferragni prosciolta e non assolta per il Pandoro Gate: ma cosa significa?; Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta per il Pandoro gate.

