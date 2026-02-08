Dopo la cerimonia di apertura il 6 gennaio, con l’arcivescovo Gian Carlo Perego, l’abbazia di Pomposa ha lanciato un sito dedicato al millenario della sua consacrazione. Sul portale si possono trovare tutte le date e le iniziative in programma per celebrare l’evento durante tutto l’anno.

Dopo la solenne inaugurazione delle celebrazioni del millenario della consacrazione dell’ abbazia di Pomposa da parte dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, lo scorso 6 gennaio, è stato aperto un sito nel quale si potranno seguire tutti gli eventi che caratterizzeranno l’anno. Uno spazio https:millenarioabbazia.org che si apre illustrando come verranno declinati i mille anni di storia che da un eremo isolato è diventato a faro di cultura universale. L’ abbazia di Pomposa testimonia dieci secoli di fede arte e innovazione. Prosegue con i capitoli dedicati alla storia, all’architettura, all’arte, ai personaggi illustri, alla rivoluzione della musica che provocò il monaco Guido, alla biblioteca e cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le attività dell’Abbazia in un sito. Il programma di eventi annuale

Approfondimenti su Pomposa abbazia

Questa settimana, il Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini ha presentato la relazione sull’attività del 2025.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Pomposa abbazia

Argomenti discussi: Le attività dell’Abbazia in un sito. Il programma di eventi annuale; 850 anni dell’Abbazia di Viboldone: una mostra con le incisioni dell’acquafortista Federica Galli; Grottaferrata, il vescovo Nin Güell nuova guida dell’abbazia territoriale bizantino-greca; Novalesa festeggia i 1300 anni dell'Abbazia. La diretta del tg itinerante.

Le attività dell’Abbazia in un sito. Il programma di eventi annualeChiunque vorrà seguire concerti, pellegrinaggi e incontri sarà tenuto al corrente in questo modo. msn.com

Comune-Crab, custodi dell’AbbaziaRinnovata la collaborazione tra Comune e Crab per l’apertura e la custodia dell’abbazia. Prosegue la collaborazione tra l’ente badiese ed il Centro ricreativo anziani badiesi per la gestione di alcune ... polesine24.it

torna con un ricco calendario di attività per adulti e bambini all’Abbazia Santo Spirito al Morrone. Abbiamo iniziato con : un percorso di visita al complesso abbaziale e alla mostra in c facebook