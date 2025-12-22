La San Giobbe Chiusi piazza l’acuto Casoria deve alzare bandiera bianca
SAN GIOBBE CHIUSI 72 PSA CASORIA 58 CHIUSI: Stievano, Balducci, Natale 13, Bertocco 18, Lorenzetti 8, Candotto 2, Gravaghi 5, Raffaelli 8, Petrucci 12, Rasio 4, Minoli 2. Allenatore Zanco. CASORIA: Vijber 9, Zanier, Mehmedoviq 6, Seck 12, Spizzichini 14, Rota 3, Ruggiero 3, Berra 1, Petracca 8, D’Offizzi 2. Allenatore Gandini. Arbitri: Cattani, Silvestri, Coda. Parziali: 15-15, 36-31, 53-43. CHIUSI – Ritrova il sorriso l’Umana San Giobbe (nella foto in alto Natale al tiro) che, all’Estra Forum di Chiusi, chiude una serie di 3 ko consecutivi battendo Casoria per 72-58. Due punti che sono ossigeno puro per la squadra di coach Nicolas Zanco e che rappresentano il miglior regalo possibile che i Bulls potessero farsi per Natale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
