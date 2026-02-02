Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste scattano i divieti

Mercoledì 4 febbraio partono i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino a Chieti. Le strade saranno chiuse al traffico e i veicoli dovranno seguire le deviazioni. I lavori dureranno alcune settimane e coinvolgeranno la posa di nuova pavimentazione. La città si prepara a cambiare volto, ma nel frattempo chi passa da quelle zone dovrà armarsi di pazienza.

Inizieranno mercoledì 4 febbraio i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino, a Chieti. Si tratta della terza fase degli interventi finanziati con fondi Pnrr. “Un intervento atteso da anni - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Rispoli - che consentirà a questa parte strategica del centro storico di rinascere e tornare in linea con l’architettura di quella sezione di città. La rimozione dell’attuale pavimentazione nel tratto compreso fra la piazza e via Spaventa comincerà nei prossimi giorni e di concerto con la polizia locale si sta operando sulla mobilità al fine di ridurre al massimo le limitazioni previste nei 20 giorni di intervento, a partire da mercoledì 4 febbraio, come indicato nell’ordinanza della comandante di polizia locale e necessarie alla posa in opera del nuovo manto stradale”.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Corso Marrucino Rifacimento della pavimentazione in betonella, scattano i divieti in via Cavour Sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione in betonella in via Cavour a Pescara. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Corso Marrucino Argomenti discussi: Lavori di pavimentazione nel centro storico: modifiche temporanee alla viabilità; Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cavour, ecco i divieti fino al 10 febbraio; Corso Umberto I di Cava, in corso lavori di manutenzione alla pavimentazione; Completamento riqualificazione di via Zanone a Baveno: al via i lavori con la posa di una nuova pavimentazione. Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste, scattano i divietiConsentito il transito in auto ai soli residenti in possesso di garage, previa esposizione di ordinanza, mentre i residenti che non sono in possesso di garage potranno sostare gratuitamente negli stal ... chietitoday.it Chieti: lavori in Piazza della Trinità e Corso MarrucinoA Chieti lavori di riqualificazione in Piazza della Trinità e Corso Marrucino: ecco le modifiche alla viabilità ... rete8.it Lavori di pavimentazione sulla A18 – tratta Giarre / S. Gregorio Autostrade Siciliane informa che a partire dal oggi 02 febbraio 2026 prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la tratta Giarre – S. Gregorio dell’autostrada A18 facebook In #FiPiLi, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, stanotte #30gennaio, #31gennaio, #1febbraio, #2febbraio e #3febbraio h 22-6, chiuso il tratto tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione mare. #viabiliTOS @CittaMetro_FI x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.