Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste scattano i divieti

Da chietitoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 4 febbraio partono i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino a Chieti. Le strade saranno chiuse al traffico e i veicoli dovranno seguire le deviazioni. I lavori dureranno alcune settimane e coinvolgeranno la posa di nuova pavimentazione. La città si prepara a cambiare volto, ma nel frattempo chi passa da quelle zone dovrà armarsi di pazienza.

Inizieranno mercoledì 4 febbraio i lavori di riqualificazione in piazza Trento e Trieste e nel primo tratto di corso Marrucino, a Chieti. Si tratta della terza fase degli interventi finanziati con fondi Pnrr. “Un intervento atteso da anni - dice l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Rispoli - che consentirà a questa parte strategica del centro storico di rinascere e tornare in linea con l’architettura di quella sezione di città. La rimozione dell’attuale pavimentazione nel tratto compreso fra la piazza e via Spaventa comincerà nei prossimi giorni e di concerto con la polizia locale si sta operando sulla mobilità al fine di ridurre al massimo le limitazioni previste nei 20 giorni di intervento, a partire da mercoledì 4 febbraio, come indicato nell’ordinanza della comandante di polizia locale e necessarie alla posa in opera del nuovo manto stradale”.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

