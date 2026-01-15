Tra i robot umanoidi di Las Vegas c’è anche un tocco bergamasco

Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, tra i robot umanoidi in mostra, spicca anche un esempio di ingegno bergamasco. Nel padiglione di Intel è infatti presente RoBee, un robot prodotto da una startup sostenuta dal fondo Cysero. Un'innovazione che unisce tecnologia e creatività italiane, evidenziando l'eccellenza del settore robotics anche in ambito internazionale.

CONSUMER ELECTRONICS SHOW. Nel padiglione di Intel esposto RoBee prodotto da una startup finanziata dal fondo Cysero. Anche per Amd tecnologia italiana con lo spin-off dell'Iit di Genova.

