Una testimone racconta di aver assistito all’attacco all’hotel, mentre si trovava in terrazzo di fronte al Burj Al Arab, che è stato colpito. Ricorda di aver pensato di essere in pericolo di vita in quell’istante. La donna descrive i momenti immediatamente successivi all’attacco, sottolineando di aver visto direttamente l’edificio colpito.

"Ero in terrazzo quando il Burj Al Arab è stato colpito, proprio di fronte a me. In quell’istante ho pensato che saremmo morte". La carpigiana Simona Verrini (nella foto) si trova a Dubai con l’amica e concittadina, Stefania Ascari. Il clima è surreale. Dubai è sotto attacco da parte dell’Iran, in guerra con Usa e Israele: i tanti turisti occidentali stanno chiusi nelle strutture e si stanno organizzando per rientrare. Come Simona e Stefania. Simona, per prima cosa, come state? "Noi stiamo bene, anche se molto spaventate. Le milizie ci stanno difendendo molto bene, intercettando missili e droni che arrivano. Stiamo facendo rete con i tanti italiani che sono qui e che conosciamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho visto l’attacco all’hotel. Pensavo saremmo morte"

Morte Davide Borgione, l’automobilista che lo ha travolto: “L’ho visto andare a zig-zag, poi ho sentito un dosso”L'automobilista che avrebbe travolto Davide Borgione ha raccontato agli investigatori di non essersi accorto di aver urtato con la sua vettura il...

Davide Borgione, l'automobilista che lo ha investito: «Andava in bici a zig zag, poi non l'ho più visto: pensavo di essere passato sopra un dosso»«Ho notato quel ragazzo che andava in bici a zig zag, poi non l'ho più visto e mi è sembrato di passare sopra un dosso.

Reborn! She lets her sister marry a fraud and pay for her own stupidity!

Approfondimenti e contenuti su Pensavo.

Discussioni sull' argomento Ho visto l’attacco all’hotel. Pensavo saremmo morte; Dal passato nelle strade di Napoli a Sanremo: Luchè porta 'Labirinto' all'Ariston; Paul Seixas domina la Ardéche Classic 2026: Faccio fatica a crederci; Crans-Montana, l'interrogatorio a Jessica Moretti: Non ho usato l'estintore perché ero nel panico.

Qui è quando ancora pensavo di poter reggere l'impatto di questo delirio gioioso, chiassoso e colorato de su Marrulleri a Marrubiu. di Sandro Serra @sandros.erra #sardegna_mia_ #carnevale #carnevaledisardegna #sumarrulleri #sardegna - facebook.com facebook

#CremoneseMilan, #Brocchi a @DAZN_IT: “Pensavo che #Allegri potesse giocarsi lo #scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com