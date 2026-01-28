Questa mattina un incidente ha coinvolto un motociclista a Cagliari. Davide Borgione, che era alla guida, racconta di aver notato un ragazzo in bicicletta che si muoveva a zig zag. Poi, dice, ha perso di vista il ciclista e ha pensato di aver passato sopra un dosso. La scena si è svolta in strada, senza che ci fosse un altro veicolo coinvolto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per fortuna il ciclista non ha riportato ferite gravi. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire cosa sia successo

«Ho notato quel ragazzo che andava in bici a zig zag, poi non l'ho più visto e mi è sembrato di passare sopra un dosso. Ma non ho sentito urla. Ora sono devastato». Si difende così, secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica, l'automobilista accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte del diciannovenne torinese Davide Borgione, studente di economia, che rincasava dopo una serata con gli amici alla discoteca Milk a Torino. La dinamica E' un funzionario di banca di 36 anni. «Trauma cranico» è la causa del decesso, confermata dall'autopsia eseguita ieri dal medico legale Roberto Testi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Davide Borgione, l'automobilista che lo ha investito: «Andava in bici a zig zag, poi non l'ho più visto: pensavo di essere passato sopra un dosso»

Approfondimenti su Davide Borgione

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha spiegato agli investigatori di non aver capito subito di aver colpito il 19enne in bicicletta.

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha raccontato di non aver visto il ragazzo in bicicletta andare a zig-zag.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Davide Borgione

Argomenti discussi: L’automobilista che ha sfiorato Davide Borgione: Andava in bici a zig zag, poi ho sentito un dosso; Tre denunce per la morte di Davide Borgione: i due sciacalli e un automobilista che l’ha colpito; Indagini sulla morte di Davide Borgione a Torino: si cerca anche uno sciacallo che gli ha rubato il portafogli; Davide Borgione, l'automobilista che lo ha sfiorato: Ho visto un ciclista incappucciato andare a zig-zag, poi ho sentito un dosso.

Morte Davide Borgione, l’automobilista che lo ha travolto: L’ho visto andare a zig-zag, poi ho sentito un dossoL'automobilista che avrebbe travolto Davide Borgione ha raccontato agli investigatori di non essersi accorto di aver urtato con la sua vettura il 19enne ... fanpage.it

Morte di Davide, l'automobilista: Andava a zig-zag. L'urto? Pensavo a un dossoL'autopsia conferma: il 19enne morto per trauma cranico. Resta da capire se originato da contatto con l'auto. Proseguono le indagini ... rainews.it

Davide Borgione, l'automobilista che lo ha sfiorato: «Ho visto un ciclista incappucciato andare a zig-zag, poi ho sentito un dosso» x.com

Torino, il 35enne indagato per non aver soccorso Davide Borgione. “Tornato a casa non ero tranquillo, dopo sono andato dai vigili” - facebook.com facebook