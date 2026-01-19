Incidente treni in Spagna il racconto choc dei testimoni | Siamo stati sbalzati in aria ho visto gente morire davanti a me

Un grave incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Adamuz, vicino a Cordoba, in Spagna, con due treni che sono deragliati. Testimoni raccontano di essere stati sbalzati e di aver assistito scene drammatiche, con persone coinvolte rimaste ferite o decedute. Rocìo Flores, tra le sopravvissute, descrive l’accaduto come un episodio shock, evidenziando la gravità della tragedia e l’impatto sulla comunità locale.

Rocìo Flores, 30 anni, è una delle sopravvissute alla tragedia ferroviaria in Spagna. Due treni sono deragliati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno dieci vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi. «È stato un caos totale. È stato terribile. Siamo stati sbalzati in aria. Grazie a Dio sto bene, ma c'erano molte persone in condizioni peggiori di me», racconta la donna che si trova in questo momento ricoverata a Cordova a El Pais. «Sono sotto osservazione a causa dei colpi alla testa e del vomito - dice ancora - Le mie costole non sono rotte, solo dislocate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

