Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico Il dolore di mamma Patrizia che chiede verità sul cuore bruciato

Patrizia Mercolino chiede giustizia dopo la morte di suo figlio Domenico, causata da un cuore trapiantato difettoso all’Ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino, attaccato all’Ecmo, ha lottato per giorni prima di perdere la vita. La madre denuncia un errore medico e pretende risposte chiare. La sua richiesta di verità si fa strada tra il dolore e la rabbia, mentre si aspetta di scoprire cosa sia davvero successo.

Patrizia Mercolino, madre di Domenico, il bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto ieri dopo esser rimasto per giorni attaccato all’Ecmo, non nasconde la sua rabbia. E lo fa ricordando suo figlio. E chiedendo giustizia sui principali quotidiani. «Il suo sorriso è quello che porterò con me per tutta la vita. Ogni momento con Domenico è stato unico, speciale. Non voglio che venga dimenticato. Ma ora è arrivato il momento della giustizia e della verità. Ci hanno preso in giro, mentito per troppo tempo, nascondendo tutto », racconta a Il Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbo col cuore bruciato, l’appello di mamma Patrizia: “Truffe in nome di Domenico, ascoltatemi”Patrizia, mamma di un bambino con il cuore bruciato, denuncia truffe fatte in nome di suo figlio, Domenico.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore di mamma Patrizia: rompe il silenzio dopo la morte del figlioPatrizia, madre di Domenico, ha deciso di parlare dopo la tragica scomparsa del suo bambino di due anni e mezzo, conosciuto come il “bambino dal cuore bruciato”.

InterNapoli.it. . Fiori fuori al Monaldi: "Domenico è il figlio di tutta l'Italia, chi ha sbagliato deve pagare con la galera" - https://nap.li/PFvr - facebook.com facebook

