Ho donato gli organi di mio figlio per dare speranza ad altre mamme ora cerco i riceventi | la storia di Cinzia

Cinzia ha condiviso la storia di suo figlio Mirko, morto a 14 anni in un incidente in montagna, e ha raccontato di aver deciso di donare gli organi del ragazzo per offrire speranza ad altre famiglie. Attualmente, sta cercando di rintracciare i riceventi degli organi per conoscere il destino di quelli donati. La madre ha parlato con emozione della sua scelta e del desiderio di mantenere vivo il ricordo del figlio.