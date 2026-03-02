Ho donato gli organi di mio figlio per dare speranza ad altre mamme ora cerco i riceventi | la storia di Cinzia
Cinzia ha condiviso la storia di suo figlio Mirko, morto a 14 anni in un incidente in montagna, e ha raccontato di aver deciso di donare gli organi del ragazzo per offrire speranza ad altre famiglie. Attualmente, sta cercando di rintracciare i riceventi degli organi per conoscere il destino di quelli donati. La madre ha parlato con emozione della sua scelta e del desiderio di mantenere vivo il ricordo del figlio.
Cinzia racconta a Fanpage.it la storia di Mirko, il figlio morto a 14 anni in un incidente in montagna, e la scelta di donare gli organi. Cerca notizie dei riceventi: "L'ho fatto con la speranza di non vedere altre mamme soffrire, vorrei sapere se stanno bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it
