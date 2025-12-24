Per 48 ore vegliano il figlio in fin di vita ma è un altro ragazzo | Stavano anche per donare gli organi

Un grave errore in ospedale ha portato a un drammatico scambio di identità tra due ragazzi di 16 anni. Per 48 ore, i genitori di Jacopo hanno vegliato il loro figlio in fin di vita, ignari che fosse un altro ragazzo. A Fanpage.it, l’avvocato Nicola Tamburini spiega i dettagli dell’episodio e ha presentato una denuncia querela per chiarire quanto accaduto.

