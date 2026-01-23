Trapiantato da 40 anni la storia di Felice | Ho avuto una seconda vita grazie a chi mi ha donato i reni

Felice, 60 anni, ha vissuto con un rene donato per oltre 40 anni, grazie a un gesto di generosità che gli ha regalato una seconda vita. La sua esperienza, condivisa con noi, mira a sensibilizzare sull’importanza della donazione di organi. Un racconto di gratitudine e speranza che sottolinea il valore di un gesto altruista, fondamentale per molte persone in attesa di trapianto.

La storia di Felice, 60enne trapiantato da 40 anni. A Fanpage.it ha raccontato: "Voglio esprimere gratitudine verso chi mi ha donato i reni e per sensibilizzare sulla cultura della donazione".

