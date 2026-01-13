Avrei dovuto esibirmi in Russia ma non mi è arrivata la Visa e ho dovuto rimandare il concerto privato per un compleanno che avrei dovuto tenere È la prima volta e spero sia anche l’ultima | così Al Bano

Al Bano Carrisi ha recentemente condiviso, durante l’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, di aver dovuto rimandare un concerto privato in Russia a causa del mancato rilascio della visa. Si tratta di un imprevisto che ha interrotto una sua programmazione, lasciando una breve pausa nella sua attività. Queste circostanze rappresentano un episodio isolato nella sua carriera, che spera di non ripetersi in futuro.

Al Bano Carrisi è stato intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, e ha spiegato di avere subito uno stop lavorativo assolutamente non previsto (e gradito). “Avrei dovuto esibirmi in Russia, ma non mi è arrivata la Visa – ha dichiarato in collegamento dalla casa di Cellino San Marco – e ho dovuto rimandare il concerto privato, per un compleanno, che avrei dovuto tenere. È la prima volta che mi accade e spero non si ripeta (.) Non lo so perché sia successo, forse per il fattore guerra. Io però il 20 giugno scorso ero a San Pietroburgo e col visto non avevo avuto nessun problema”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

