Hegseth | Teheran prendeva tempo per nucleare

Il segretario americano alla Guerra ha dichiarato che Teheran stava prendendo tempo per sviluppare un arsenale nucleare. Durante una conferenza stampa, ha affermato che le ambizioni nucleari pacifiche non devono essere nascoste dietro le montagne. La sua dichiarazione si riferisce alle attività del governo iraniano in relazione al programma nucleare.

"Le ambizioni nucleari pacifiche non hanno bisogno di essere sepolte sotto le montagne". Lo ha dichiarato il segretario americano alla Guerra, Pete Hegseth, parlando in conferenza stampa. "Il precedente regime aveva tutte le possibilità di raggiungere un accordo pacifico e sensato. Ma Teheran non.