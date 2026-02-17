Nucleare ultimatum di Trump a Teheran

Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato l’Iran, accusando Teheran di non aver ancora accettato un nuovo accordo sul nucleare. Trump ha detto che, se l’Iran non raggiungerà un’intesa entro il mese prossimo, ci saranno ripercussioni concrete. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di tensioni crescenti tra i due paesi, con gli Stati Uniti che chiedono un impegno più stringente da parte di Teheran.

2.08 Trump ha avvertito l'Iran:"Se non farà l'accordo ci saranno conseguenze",ribadendo la necessità di un'intesa sul nucleare entro il prossimo mese. Senza negoziati, Teheran,ha ribadito Trump, affronterà eventi "molto traumatici". Intanto ieri sera gli abitanti di Abdanan,nella provincia occidentale di Ilam in Iran, hanno manifestato scandendo lo slogan 'Morte a Khamenei',in vista delle commemorazioni del 40° giorno in ricordo dei dissidenti uccisi, tra cui Alireza Seidi e Yasin Elahi. Lo scrive Iran International.