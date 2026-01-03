HBO Max in Italia e Sky perde l’esclusiva Serie Film e Sport | cambia per gli abbonati? Tutto quello che c’è da sapere!

Il 13 gennaio 2026 segnerà un nuovo capitolo nello streaming italiano, quando HBO Max aprirà ufficialmente le sue porte in Italia, lasciando Sky senza l’esclusiva su serie, film e sport. Questa data rappresenta un punto di svolta per gli abbonati e il mercato, con possibili cambiamenti nelle offerte e nelle modalità di accesso ai contenuti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa trasformazione in arrivo.

Ci siamo. La data da segnare sul calendario è il 13 gennaio 2026. Quel giorno il panorama dello streaming italiano cambierà per sempre con l’accensione dei server di HBO Max. Il lungo “matrimonio di interesse” tra Warner Bros. Discovery e Sky non finisce con un divorzio netto, ma si trasforma in una convivenza complicata e frammentata che costringerà gli utenti a rivedere totalmente le proprie abitudini (e i propri abbonamenti). In Breve. Dal 1° gennaio 2026, Sky non potrà più trasmettere nessuna nuova serie HBO. Titoli attesissimi come la serie su Harry Potter saranno esclusiva assoluta della nuova piattaforma. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

