HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio | cosa cambia per Sky e quanto costa l’abbonamento

Il 13 gennaio 2026 segna l’ingresso di HBO Max in Italia, offrendo agli utenti accesso a un vasto catalogo di serie, film e contenuti sportivi. L’arrivo della piattaforma potrebbe influenzare il mercato dello streaming e le offerte di Sky. In questa occasione, analizzeremo cosa cambierà per gli abbonati e quali saranno i costi associati a questa novità nel panorama digitale italiano.

Il 13 gennaio 2026 segna una data cruciale per il panorama dello streaming italiano: debutta HBO Max, la piattaforma di Warner Bros Discovery che porta nel nostro paese l'intero catalogo del gruppo, dalle leggendarie serie HBO ai film Warner Bros, dall'universo DC Comics ai contenuti sportivi di Eurosport. Un arrivo che non è solo l'ennesima aggiunta nel già affollato mercato delle piattaforme, ma una vera rivoluzione che ridefinisce gli equilibri consolidati negli ultimi anni, soprattutto per gli abbonati Sky. HBO rappresenta infatti il broadcaster che ha trasformato la serialità televisiva in qualcosa di artisticamente elevato, vicino al cinema, con produzioni che hanno fatto storia: da I Soprano e The Wire, passando per Sex and the City, fino a Game of Thrones, True Detective, Euphoria e Succession.

