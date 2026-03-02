Harry Wilson è ferito? Ultimo infortunio sull’ala del Fulham

Il Fulham ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva domenica, battendo il Tottenham a Craven Cottage. Harry Wilson è stato coinvolto nell’ultimo infortunio e risulta ferito, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida. La vittoria si aggiunge alle precedenti e rafforza la posizione in campionato. La partita ha visto anche altri giocatori coinvolti in situazioni di disagio fisico.

Domenica il Fulham ha registrato la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni dopo aver accumulato ulteriore miseria sul Tottenham fuori forma a Craven Cottage. Questa volta l’esterno in forma Harry Wilson è stato il tormentone degli Spurs, aprendo le marcature al 7', prima di assistere Alex Iwobi, che ha segnato un secondo a 11 minuti dalla fine del primo tempo. Richarlison ne ha tirato indietro uno per gli ospiti, ma il Fulham ha resistito e è salito al nono posto nella classifica della Premier League. Tuttavia, quella che era stata un’altra prestazione eccellente di Wilson è stata rovinata dal suo ritiro al 72' dopo aver riportato un infortunio alla caviglia durante il primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

