Il West Ham acquista l’ala Traore dal Fulham

Il West Ham ha ufficialmente acquistato Adama Traoré dal Fulham. L’operazione si è conclusa oggi, senza che siano stati rivelati i dettagli economici. I tifosi del West Ham ora sperano che l’attaccante porti più energia e velocità alla squadra. Traoré lascia il Fulham dopo aver mostrato le sue qualità nel campionato inglese.

2026-01-28 13:36:00 Breaking news: Il West Ham ha completato l’acquisto dell’esterno Adama Traoré dal Fulham per una cifra non rivelata. Il trentenne, che ha lavorato sotto l’attuale tecnico degli Hammers Nuno Espirito Santo durante la sua permanenza ai Wolves, ha giocato anche in Premier League con l’Aston Villa e il Middlesbrough. Aggiungerà esperienza a una squadra del West Ham che lotta per la propria vita verso il fondo della classifica. La vittoria di sabato sul Sunderland è stata la seconda consecutiva dopo la vittoria in casa del Tottenham, portandoli a cinque punti dalla sicurezza. “Sono così felice di essere qui, così felice di aiutare la squadra il massimo che posso e di mostrare la mia qualità”, ha detto Adama al sito ufficiale del club.🔗 Leggi su Justcalcio.com

