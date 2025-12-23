Douglas Luiz horror in Fulham Nottingham Forest: rientra dall’infortunio ma.Cosa è accaduto! La Juventus osserva. Ci sono partite che si possono leggere in due modi diametralmente opposti, a seconda della prospettiva da cui le si osserva. Per i tifosi del Nottingham Forest, la sfida contro il Fulham è stata una delusione cocente marchiata a fuoco da un errore individuale. Per la dirigenza della Juventus, invece, la stessa gara ha rappresentato un piccolo, ulteriore passo avanti verso un obiettivo strategico fondamentale: la cessione definitiva. Protagonista, nel bene e nel male, è Douglas Luiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Douglas Luiz da incubo in Fulham Nottingham Forest: torna dall'infortunio ma…Cosa è successo! La Juventus osserva

Nottingham Forest, Douglas Luiz torna titolare e provoca il rigore della sconfitta contro il Fulham - Dopo aver recuperato da un infortunio muscolare, Douglas Luiz è tornato titolare nella sfida di Premier League contro il Fulham. tuttojuve.com