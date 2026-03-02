Domenica sera, Harrison Ford ha ricevuto il premio alla carriera ai SAG-AFTRA, salendo sul palco per accettarlo di fronte al pubblico presente. L’attore, noto per i suoi ruoli iconici, ha partecipato alla cerimonia esibendo un entusiasmo evidente mentre parlava del suo mestiere. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi colleghi e professionisti del settore, tutti riuniti per celebrare il riconoscimento.

Harrison Ford, uno degli attori più iconici del cinema, domenica sera ha avuto tutto per sè il palco dei SAG-AFTRA, accettando il prestigioso premio alla carriera. Una carriera lunga sei decenni, caratterizzata da ruoli sempre diversi e che tutti, a loro modo, hanno lasciato un segno nell’immaginario cinematografico. Woody Harrelson ha consegnato il premio alla carriera all’ attore americano, felice, commosso e che per l’occasione ha tenuto un toccante discorso sulla gioia di essere un attore. L’attore statunitense, Harrison Ford, il prode ed intelligente Indiana Jones, può dire di aver varcato i mondi più entusiasmi di tutti gli scenari filmici dle cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harrison Ford riceve il premio alla carriera ai SAG-AFTRA: “che gioia fare l’attore”

Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato da SAG-AFTRAL'attore sarà premiato con l'importante riconoscimento durante la cerimonia che si svolgerà nel mese di marzo in diretta streaming.

Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: "Sono solo a metà percorso"Harrison Ford ha accettato il premio agli Screen Actors Guild Award come fosse una tappa intermedia, trasformando un riconoscimento definitivo in una...

Contenuti e approfondimenti su Harrison Ford.

Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: Sono solo a metà percorsoHarrison Ford ha accettato il premio agli Screen Actors Guild Award come fosse una tappa intermedia, trasformando un riconoscimento definitivo in una dichiarazione d'intenti sul futuro. movieplayer.it

Harrison Ford in lacrime agli Actor Awards: l’omaggio alla moglie Calista FlockhartL'eterno Indiana Jones ha messo da parte la sua celebre corazza agli Actor Awards durante la cerimonia per il Premio alla Carriera ... iodonna.it