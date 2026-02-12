Cleveland celebra con Harden notte perfetta per Merrill

Cleveland ha vinto una partita importante contro i Wizards. I Cavaliers hanno iniziato forte e hanno mantenuto il ritmo alto fin dall’inizio. Harden ha giocato bene, contribuendo alla vittoria, mentre Merrill ha avuto una notte da ricordare. La squadra di casa ha mostrato carattere e determinazione, lasciando il pubblico soddisfatto.

Nel confronto tra Cavaliers e Wizards, Cleveland imprime un ritmo deciso fin dall'avvio, affidandosi a una prestazione offensiva di altissimo livello. Sam Merrill esce in grande spolvero e mette a segno un career-high di 32 punti, while Donovan Mitchell aggiunge 30 punti, contribuendo alla vittoria dei padroni di casa. James Harden chiude la partita con 13 punti e 11 assist in 28 minuti, segnando la sua seconda double-double in tre gare dall'arrivo del 4 febbraio. La contesa prende una piega decisiva fin dal primo tempo, dominato dall'ispirazione di Merrill: 26 punti all'intervallo, 99 dal campo con 7 tiri da tre punti, e una chiusura a 1112 e 910 dalla distanza.

