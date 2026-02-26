La franchigia di Cleveland comunica che James Harden ha riportato una frattura non scomposta al pollice della mano destra durante la vittoria contro i New York Knicks. Le radiografie eseguite mercoledì hanno confermato l’infortunio e la guardia è stata dichiarata out per la sconfitta 118-116 sul campo dei Milwaukee Bucks, dopo essere stata inizialmente inserita tra i giocatori a rischio. L’aggiornamento medico indica una gestione conservativa, con trattamento mirato e controlli successivi, senza prevedere un intervento chirurgico. Il contesto continua a mostrare una squadra competitiva nell’orizzonte della stagione, con l’attenzione rivolta all’evoluzione della situazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

James Harden infortunato: frattura al pollice destro, ko per i Cleveland Cavaliers

James Harden infortunato: stop forzato per la stella dei Cleveland CavaliersIn seguito alla gara vinta contro i New York Knicks, arriva una notizia che potrebbe influenzare le prossime settimane della squadra.

NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland CavaliersDopo alcuni sussulti che si sono già visti nelle scorse notti, arriva una prima vera “bomba” legata al mercato NBA che precede la trade deadline di...

Allarme Cavaliers: James Harden ha una frattura al pollice!I Cleveland Cavaliers hanno scelto di puntare forte su questa stagione, decidendo di scambiare Darius Garland con i Los Angeles Clippers per portare James Harden in Ohio. Una mossa aggressiva, pensata ... pianetabasket.com

NBA - Brutte notizie in casa Cleveland Cavaliers: frattura del pollice della mano destra per James Harden rimediata nel match vinto contro New York. Il giocatore è attualmente sottoposto a cure ed ulteriori accertamenti x.com

