Musica sport e condivisione con Coca-Cola per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Verona

Da veronasera.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Verona si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di unione e spirito sportivo, nel percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un’occasione per condividere momenti di musica, sport e socialità con Coca-Cola, che accompagna questa importante tappa. Un evento che unisce la città e i suoi abitanti nel rispetto dei valori olimpici e della cultura dello sport.

Verona si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 18 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione

Leggi anche: Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Genova; La fiamma olimpica di Milano Cortina arriva ad Ancona: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Cuneo; A Ferrara è il giorno della Fiamma olimpica.

musica sport condivisione cocaLa Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Cuneo: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione. - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua sabato il 10 ... zipnews.it

musica sport condivisione cocaMusica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Ancona - Ancona si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. anconatoday.it

musica sport condivisione cocaLa Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 accende il Capodanno a Bari: sport, musica e condivisione con Coca-Cola - Cola ha trasformato l’evento in un’esperienza collettiva, animata dal celebre Truck Coca- giornaledipuglia.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.