Musica sport e condivisione con Coca-Cola per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Verona

Verona si appresta ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di unione e spirito sportivo, nel percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un’occasione per condividere momenti di musica, sport e socialità con Coca-Cola, che accompagna questa importante tappa. Un evento che unisce la città e i suoi abitanti nel rispetto dei valori olimpici e della cultura dello sport.

Verona si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 18 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione Leggi anche: Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Genova; La fiamma olimpica di Milano Cortina arriva ad Ancona: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione; La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Cuneo; A Ferrara è il giorno della Fiamma olimpica. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Cuneo: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione. - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua sabato il 10 ... zipnews.it

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Ancona - Ancona si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. anconatoday.it

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 accende il Capodanno a Bari: sport, musica e condivisione con Coca-Cola - Cola ha trasformato l’evento in un’esperienza collettiva, animata dal celebre Truck Coca- giornaledipuglia.com

Musica, sport e tanta voglia di stare insieme! Al Porto Antico il 9 gennaio, Genova accoglie la Fiamma Olimpica con un abbraccio di emozioni, sorrisi e condivisione. Un momento di festa che unisce generazioni e passioni… proprio come lo spirito olimpico - facebook.com facebook

Oltre le barriere Disabilità e strumenti di integrazione attraverso sport, musica, lavoro, 22 dicembre, ore 17, Sala 1954 de Il Rossetti, evento promosso da CUG nell’ambito delle azioni che UniTS promuove su temi come l’inclusione sociale Info u.garr.it/slNV2 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.