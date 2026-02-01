Teatro in scena al Tram di Napoli Happy Sad Birthday | un monologo sulle fragilità umane

Questa sera al Teatro Tram di Napoli va in scena “Happy Sad Birthday”, un monologo scritto e interpretato da Gianluca d’Agostino. Lo spettacolo, in programma fino a domenica 8 febbraio, mette in luce le fragilità umane con un tono semplice e diretto. La pièce si svolge in un ambiente intimo e coinvolgente, portando il pubblico a riflettere sulle emozioni e le difficoltà di tutti i giorni.

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio il Teatro TRAM (via Port'Alba 30) Napoli, ospita lo spettacolo teatrale HAPPY SAD BIRTHDAY, un monologo dal sapore agrodolce scritto e interpretato da Gianluca d'Agostino. Sul fondo di una città semideserta per le vacanze estive, Dennis si appresta a festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Nato il 15 agosto, trascorre la giornata spiando le narrazioni di felicità apparente dei suoi contatti sui social network e ingaggiando immaginarie competizioni con chi, come lui, è nato lo stesso giorno: una gara silenziosa a chi riceve più auguri, più attenzioni, più conferme.

