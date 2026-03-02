Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato la sua presenza nel settore degli armamenti, inviando sistemi come l’HQ-9B in Iran e Pakistan. Questi paesi hanno riscontrato problemi nel funzionamento di alcune apparecchiature cinesi, portando a fallimenti nelle consegne e nelle operazioni. Il mistero sulle armi cinesi, in particolare sull’HQ-9B, si concentra proprio su questi insuccessi e sulle implicazioni di questa presenza militare.

Le armi cinesi cedute al Pakistan e all’Iran non avrebbero sempre soddisfatto le aspettative, suscitando dubbi sulla qualità e sull'affidabilità delle tecnologie militari Made in China Negli ultimi anni la Cina ha cercato di affermarsi come uno dei principali fornitori di armamenti a livello globale. Tra i suoi clienti troviamo l'Iran e il Pakistan, entrambe finite al centro di due preoccupanti conflitti regionali. Il minimo comun denominatore tra Teheran e Islamabad? L'utilizzo di alcune tecnologie militari avanzate offerte da Pechino. Attenzione però, perché le armi cinesi destinate a Iran e Pakistan non avrebbero sempre soddisfatto le aspettative in termini di performance e affidabilità, lasciando dietro di sé un mistero che solleva domande sulle reali capacità del Dragone nel settore della difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hanno fallito in Iran e Pakistan": il mistero delle armi cinesi e l'HQ-9B

