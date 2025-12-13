Sequestrati articoli militari cinesi diretti all' Iran | il blitz delle forze Usa sulla nave nell' Oceano Indiano

Le forze speciali statunitensi hanno condotto un'operazione di sequestro a bordo di una nave in transito nell'Oceano Indiano, intercettando articoli militari di origine cinese destinati all'Iran. L'azione evidenzia le crescenti tensioni e le attività di sorveglianza nella regione, suscitando attenzione sulle implicazioni geopolitiche di tali interventi.

Una squadra di forze speciali statunitensi ha effettuato un blitz a bordo di una nave che stava transitando nell' Oceano Indiano, diretta verso l' Iran dalla Cina. Nel corso dell'intervento i militari Usa hanno sequestrato articoli militari destinati a Teheran, secondo quanto rivelato da alcuni funzionari statunitensi. I contorni di questa (rara) operazione di interdizione in mare, avvenuta lo scorso ottobre e realizzata per impedire al governo iraniano di ricostruire il proprio arsenale militare, è stata rivelata soltanto adesso. In base a quanto emerso, la nave attenzionata – della quale non sono stati diffuse le generalità - si trovava a diverse centinaia di miglia dalla costa dello Sri Lanka quando gli agenti sono saliti a bordo e hanno confiscato il carico prima di lasciarla proseguire. Ilgiornale.it

