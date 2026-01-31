La Cina ha consegnato un lotto di cannoni trainati Type 59 da 130 mm a un acquirente straniero ancora sconosciuto. La notizia solleva dubbi sulla destinazione di armi pesanti in zone già segnate da tensioni e conflitti. Il governo cinese non ha ancora rivelato chi abbia acquistato i cannoni, e la mancanza di dettagli alimenta sospetti e preoccupazioni a livello internazionale.

La Cina avrebbe avviato la consegna di un lotto di cannoni trainati Type 59 da 130 mm a un acquirente straniero non identificato, alimentando interrogativi e preoccupazioni sulla destinazione finale di sistemi e armi pesanti in aree già segnate da conflitti. Le immagini, emerse da fonti open source, mostrano diversi pezzi di artiglieria caricati su una nave cargo e protetti da teloni durante le operazioni di trasporto via mare. I filmati, circolati sui social network e risalenti a oltre due settimane fa, suggeriscono che la spedizione sia già in corso e che lo sbarco delle armi sia iniziato senza alcun annuncio ufficiale da parte di Pechino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vende cannoni Type 59": il mistero sul compratore di armi cinesi

La Hainan è la prima nave della classe Type 075, una moderna unità di guerra della Marina cinese.

La presenza dei nuovi veicoli corazzati Type 19 cinesi, schierati presso il Western Theater Command, rappresenta un aggiornamento importante nelle capacità militari della Cina.

