Ha venduto un cocktail alcolico ad un minorenne | sanzionato titolare di locale della movida

Un titolare di un locale della movida è stato sanzionato dopo aver venduto un cocktail alcolico a un minorenne durante il fine settimana. L'episodio è avvenuto sabato sera e rientra in un controllo di routine. La notifica di sanzione è stata immediatamente emessa dalle autorità competenti. La vicenda si inserisce in un quadro di verifiche periodiche sui punti vendita di bevande alcoliche.

Storia di ogni fine settimana, o quasi. Un esercente commerciale sabato sera ha venduto un drink alcolico a un minorenne. È accaduto nel centro di Agrigento, nei luoghi della movida. Ad accorgersi di quel ragazzino con in mano un cocktail alcolico sono stati i poliziotti, impegnati nel consueto servizio di ordine pubblico. Verificata l'età del giovane, gli agenti hanno appurato che il ragazzo non aveva ancora compiuto 18 anni, ma ne aveva più di 16. Il titolare del locale della movida è stato pertanto sanzionato. Se il ragazzo avesse avuto meno di 16 anni, sarebbe stato invece denunciato alla Procura. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Buttafuori non abilitati alla vigilanza: questore chiude locale della movida per 5 giorniIrregolarità in materia di sicurezza, ossia impiego di buttafuori non abilitati alla vigilanza.

Carne senza etichetta, sequestrati 22 quintali e sanzionato il titolare dell’aziendaLECCE - I carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato oltre ventidue quintali di carne non conforme in un’azienda di lavorazione del Salento.

