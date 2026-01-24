Carne senza etichetta sequestrati 22 quintali e sanzionato il titolare dell’azienda

I carabinieri del NAS di Lecce hanno sequestrato oltre 22 quintali di carne non conforme presso un’azienda di lavorazione nel Salento. L'intervento si è reso necessario per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare. Il titolare dell’azienda è stato inoltre sanzionato. Questa operazione evidenzia l’importanza di controlli costanti per tutelare i consumatori e garantire la qualità dei prodotti alimentari.

LECCE - I carabinieri del Nas di Lecce hanno sequestrato oltre ventidue quintali di carne non conforme in un'azienda di lavorazione del Salento. I militari hanno scoperto vitello, ovino e pollame già sezionati e pronti per la vendita, ma completamente privi di etichettatura e delle informazioni.

