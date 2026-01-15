Buttafuori non abilitati alla vigilanza | questore chiude locale della movida per 5 giorni

Il questore ha disposto la chiusura temporanea di un locale di Sciacca per cinque giorni, a causa di irregolarità legate alla sicurezza. In particolare, sono stati riscontrati impieghi di buttafuori non abilitati alla vigilanza, situazione che ha portato alle misure di chiusura. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti o eventi violenti.

