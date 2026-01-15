Buttafuori non abilitati alla vigilanza | questore chiude locale della movida per 5 giorni
Il questore ha disposto la chiusura temporanea di un locale di Sciacca per cinque giorni, a causa di irregolarità legate alla sicurezza. In particolare, sono stati riscontrati impieghi di buttafuori non abilitati alla vigilanza, situazione che ha portato alle misure di chiusura. L’intervento si inserisce in un’azione di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di incidenti o eventi violenti.
Irregolarità in materia di sicurezza, ossia impiego di buttafuori non abilitati alla vigilanza. Un locale di Sciacca, già teatro nei mesi precedenti di una violenta aggressione ai danni di due giovani, è stato chiuso per 5 giorni. A firmare il provvedimento è stato il questore di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
