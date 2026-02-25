Startup Autoconnexa raccoglie 6 mln euro per supportare sicurezza stradale ed ecosostenibilità

(Adnkronos) – Per Autoconnexa, la startup Insurtech italiana che sta ridefinendo il panorama delle assicurazioni auto, si è appena chiuso un aumento di capitale da 4,4 milioni di euro che sommato ai Safe collocati a inizio 2025 portano ad Autoconnexa oltre 6 milioni di euro complessivi, a supporto del proprio inarrestabile percorso di crescita. Un’operazione. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno”. Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Assicurazioni, AutoConnexa chiude un round da 4,4 mln: telematica e AI per rivoluzionare il settoreAutoConnexa, startup italiana nel settore assicurativo, ha concluso un aumento di capitale da 4,4 milioni di euro, motivato dall’interesse per le sue soluzioni di telematica e intelligenza artificiale.

Sostenibilità, report Federbeton: nel 2024 oltre 110 mln per sicurezza ed ambienteNel 2024, le aziende dei settori cemento e calcestruzzo investiranno oltre 110 milioni di euro in progetti dedicati a sicurezza e sostenibilità, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente.

