Guida completa all' UAE Tour 2026 | programmi orari e dirette streaming

L’UAE Tour 2026 sta per partire, segnando l’inizio della stagione ciclistica di quest’anno. La corsa a tappe si svolgerà nel deserto degli Emirati e attirerà molti appassionati. Le tappe, i programmi e le dirette streaming sono già pronti, e gli atleti si preparano a sfidarsi in un percorso impegnativo. La gara promette emozioni fin dai primi chilometri e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

All'inizio della stagione 2026, le corse a tappe si avviano con una manifestazione di rilievo nel deserto degli Emirati. L'UAE Tour 2026, giunto all'ottava edizione, si svolge dal 16 al 22 febbraio e propone sette tappe per oltre 1000 chilometri, tra deserti, profili collinari e ambienti urbani. Il percorso alterna frazioni impegnative e opportunità di classifica, offrendo diverse possibilità ai contendenti. In assenza di Tadej Pogacar, la formazione di casa UAE Team Emirates XRG punta a una quarto successo della corsa. Tra i protagonisti attesi spiccano Isaac Del Toro, Remco Evenepoel e Jonathan Milan.

