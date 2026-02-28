Elimination Chamber 2026 | orari diretta streaming e guida completa

A Chicago, lo United Center si prepara ad accogliere l'Elimination Chamber 2026, un evento importante nel percorso verso WrestleMania 42. La serata vedrà protagonisti i lottatori che si sfideranno all’interno della gabbia, con match che definiranno gli sfidanti principali. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e il pubblico attende con entusiasmo le emozioni di questa notte decisiva.

l'atmosfera è alle stelle a chicago per un evento cruciale nel percorso verso WrestleMania 42. la cornice dello united center ospita una notte decisiva che mette in palio risposte e dinamiche fondamentali per la stagione; la programmazione è chiara per gli appassionati italiani che vogliono vivere ogni istante dell'azione. il countdown ufficiale prende il via alle 23:00 di sabato 28 febbraio, con una trasmissione gratuita in streaming sul canale YouTube della WWE e commento in lingua originale. l'Elimination Chamber vera e propria ha inizio nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo alle 1:00. lo show sarà disponibile in esclusiva sul WWE Network, offrendo ai fan l’opportunità di seguire i match all’interno della struttura più spietata della disciplina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Elimination Chamber 2026: orario, diretta streaming e dove vederlo
Elimination Chamber rappresenta il prossimo grande appuntamento della WWE, in programma allo United Center di Chicago.

Elimination Chamber 2026: la card completa e aggiornata
Elimination Chamber 2026 si presenta come uno degli appuntamenti di rilievo prima di WrestleMania, offrendo una notte di spettacolo all'United Center...

