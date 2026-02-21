Guerri Napoli non solo Simms | in arrivo anche Flagg?

Guerri Napoli sta riconsiderando la formazione, dopo aver deciso di non confermare Simms. La squadra sta valutando l’ingaggio di Flagg, un giocatore che potrebbe rafforzare il reparto esterno. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. La decisione potrebbe portare a modifiche nelle rotazioni e nella gestione delle riserve. La squadra si prepara a nuove scelte di mercato per rafforzare la rosa.

La Guerri Napoli sta attraversando una fase di revisione del roster, con segnali di possibili cambiamenti che potrebbero incidere sulle rotazioni e sull’organizzazione delle partite. In questi mesi si è aperta una discussione mirata a bilanciare continuità e ricambio, mantenendo un livello di competitività alto in un contesto di stagione impegnativo. Il quadro di mercato interno indica la possibilità che alcuni elementi chiave possano lasciare la squadra. Le valutazioni in corso si concentrano su come gestire minutaggi, contributo offensivo e presenza difensiva, mirando a preservare la coesione della formazione e la profondità tecnica necessaria per affrontare le sfide del calendario.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Riflessioni in corso su Aamir Simms e Mathias Lessort per il Napoli BasketIl Napoli Basket sta valutando il futuro di Aamir Simms e Mathias Lessort dopo aver ricevuto offerte da altri club.

