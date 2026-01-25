Proteste in Iran la denuncia dei media | Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione
Secondo fonti del Ministero della Salute iraniano, tra l'8 e il 9 gennaio si sarebbero verificati oltre 30.000 decessi durante le proteste antigovernative, secondo quanto riportato dalla rivista Time. Le informazioni, fornite da funzionari anonimi, evidenziano l’intensità delle repressioni in Iran in un arco di 48 ore, suscitando preoccupazione a livello internazionale.
Secondo la rivista Time, in 48 ore, tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, sarebbe stati oltre 30mila i morti in Iran, al culmine delle proteste antigovernative: vengono citati due alti funzionari del Ministero della Salute locale coperti da anonimato.
La rivista Time: "Potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran"
Iran, l'ecatombe rivelata dal Time: «Durante i movimenti di piazza potrebbero esser morte oltre 30mila persone, tutte in 48 ore di repressione»
Proteste in Iran, Time: Potrebbero essere oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione
Proteste in Iran, la denuncia dei media: Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione
