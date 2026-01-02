Il Pegaso 2 della Asl Toscana Sud Est chiude l' anno con oltre mille missioni

Il Pegaso 2 della Asl Toscana Sud Est conclude l’anno con oltre mille missioni svolte, testimonianza dell’impegno costante del servizio di elisoccorso regionale. Con sede a Grosseto, il reparto ha garantito interventi di emergenza e soccorso sanitario, contribuendo alla sicurezza e alla tutela della salute sul territorio. Un bilancio positivo che evidenzia l’importanza di questa risorsa per la comunità locale.

Si chiude un altro anno di intensa attività per il servizio di elisoccorso regionale con base a Grosseto. Anche nel 2025 il Pegaso 2 ha confermato il proprio ruolo di risorsa essenziale per il sistema di emergenza sanitaria territoriale 118, non solo a servizio delle province di Grosseto, Siena e.

Pegaso 2 chiude l’anno con 1.150 missioni - Il contributo del Pegaso 2 è stato decisivo anche per le emergenze sulle isole dell’Arcipelago Toscano: nel 2025 è intervenuto 169 volte sull’ Isola d’Elba, 102 volte al Giglio, 9 volte sull’ Isola di ... corrieredimaremma.it

Toscana. Stanziati 16 milioni e mezzo per l’elisoccorso - Andranno 6,3 milioni ciascuno per le Asl 1 di Massa e Carrara e 9 di Grosseto, dove operano i due apparecchi Pegaso 2 e Pegaso 3, che fanno servizio diurno e notturno; 3,8 milioni alla Asl 10 di ... quotidianosanita.it

