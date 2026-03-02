Guerra | quattordici ragazzi fiorentini bloccati con un giornalista a Beirut

Quattordici giovani fiorentini si trovano a Beirut insieme a un giornalista e sono attualmente bloccati nella capitale libanese. Al momento, affermano di essere al sicuro e di aver stabilito contatti con le autorità italiane e la console. I ragazzi riferiscono di aver ricevuto indicazioni di restare nella zona fino a quando non sarà possibile spostarsi verso l’aeroporto, previsto per domani.

Sono le parole da Beirut, capitale del Libano, di Paolo Poggianti, giornalista di Radio Toscana che si trova in Medio Oriente in queste ore insieme a una missione dell’associazione fiorentina Opera La Pira. Nel corso della trasferta Usa e Israele hanno bombardato l'Iran, con lo scatenarsi di una serie di reazioni a catena. Tra le altre cose, razzi di Hezbollah verso Israele, che non avrebbero suscitato danni particolari ma che hanno scatenato una forte reazione di Israele, che ha bombardato il sud del Libano e anche Beirut: decine di vittime tra i civili e popolazione in fuga verso nord. “Siamo a Beirut con un gruppo di 14 ragazzi dell’Opera per la gioventù Giorgio La Pira insieme a don Filippo Meli, responsabile della pastorale giovanile della Diocesi di Firenze", spiega Poggianti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

