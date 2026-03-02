Guerra Iran la situazione precipita | l’annuncio nella notte

Nella notte si è verificato un escalation nel conflitto tra Iran e altre parti coinvolte, con un forte boato seguito da un allarme diffuso nella regione. Le forze militari iraniane hanno riferito di aver subito attacchi, mentre le autorità hanno annunciato l’inizio di operazioni militari. La situazione si è rapidamente intensificata, generando preoccupazione tra le popolazioni locali e le forze di sicurezza.

È iniziata come una di quelle notti in cui le notizie arrivano a scatti, confuse, quasi irreali. Un boato lontano, poi un allarme. E all’improvviso una parola che in Europa fa sempre effetto: “base britannica”. Da lì, in poche ore, la sensazione è che qualcosa stia cambiando passo. E non in meglio. Perché mentre in Medio Oriente la tensione tra Iran e Israele era già altissima, nelle ultime ore il conflitto ha mostrato un volto nuovo: più ampio, più vicino, più “internazionale”. Ed è proprio questo dettaglio a far tremare i polsi: non si parla più solo di un fronte, ma di una catena di colpi e risposte che sembra allungarsi nel Mediterraneo e nel Golfo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra in Iran: morte di Khamenei confermata nella notte dalla Tv di Teheran. Uccisi anche genero, figlia e nipoteTEHERAN – La tv di Stato iraniana ha confermato, nella notte di oggi primo marzo 2026, la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran.

“Pronti a interrompere tutto”. Sanremo, caos guerra in Iran: l’annuncio di ContiLa macchina organizzativa del Festival di Sanremo si prepara ad affrontare una delle serate più intense e delicate della sua storia recente.

Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco

Tutto quello che riguarda Guerra Iran.

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Iran, la guerra si allarga; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'.

Guerra Usa-Iran, Trump: «Operazione durerà 4 settimane. Parlerò con la nuova leadership». Londra: «Usa possono usare nostre basi»Guerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmessaggero.it

La guerra in Iran ha un senso elettorale per Trump e Netanyahu, mentre il futuro del Paese è quanto mai incertoIl rischio più concreto ora è il caos. Non è esclusa la dittatura religiosa con un leader magari a parole ostile ma dialogante nella sostanza o ancora la sostituzione gli ayatollah con i militari dell ... vanityfair.it

Guerra Usa-Iran, il capo della sicurezza Larijani: «Non trattiamo con gli Stati Uniti». Raid israeliani su Beirut: 10 morti facebook

Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta x.com