Pronti a interrompere tutto Sanremo caos guerra in Iran | l’annuncio di Conti

Durante la notte, si è diffusa la notizia che alcuni membri dell’organizzazione di Sanremo hanno annunciato la possibilità di interrompere l’evento a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran. La macchina organizzativa del festival si trova ora a dover gestire una situazione complessa e imprevedibile, mentre i preparativi continuano in vista della serata più critica della manifestazione.

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo si prepara ad affrontare una delle serate più intense e delicate della sua storia recente. In un clima di forte tensione internazionale, il direttore artistico Carlo Conti ha voluto chiarire fin da subito quale sarà l'approccio della kermesse canora di fronte ai drammatici sviluppi geopolitici delle ultime ore. Il palco dell'Ariston, da sempre specchio della società e dei tempi che corrono, non può e non vuole restare indifferente a quanto sta accadendo in Medio Oriente, in particolare riguardo all'attacco avvenuto in Iran che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. La priorità assoluta resta l'informazione e il rispetto per la gravità degli eventi, pur mantenendo fede all'impegno di intrattenimento preso con i milioni di telespettatori che seguiranno la finalissima.

“Stasera sul palco annuncio chi condurrà Sanremo 2027, chissà…potrei essere io. Ma siamo pronti a interrompere la gara per cedere la linea al Tg1”: così Carlo ContiLa macchina del Festival di Sanremo non fa in tempo a chiudere un’edizione che già progetta la successiva.

