Guerra in Iran | morte di Khamenei confermata nella notte dalla Tv di Teheran Uccisi anche genero figlia e nipote

Nella notte di primo marzo 2026, la televisione di Stato iraniana ha annunciato la morte di Ali Khamenei, la guida suprema del paese. Oltre a lui, sono stati uccisi anche il genero, la figlia e il nipote. L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla tv di Teheran, senza ulteriori dettagli o commenti.

TEHERAN – La tv di Stato iraniana ha confermato, nella notte di oggi primo marzo 2026, la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran. “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto” aveva scritto ieri Donald Trump su Truth. I media iraniani hanno annunciato anche la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei. Lo riferiscono diverse agenzie di stampa tra cui Afp e Tass. Che cosa succederà ora in Iran? Dopo aver annunciato la morte della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, il presidente americano Donald Trump ha detto che ci sono “alcuni buoni candidati” per guidare l’Iran. In un’intervista alla Cbs, alla domanda su chi ritenga sia al comando del Paese, Trump ha risposto: “So esattamente chi, ma non posso dirvelo”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è stato ucciso e il suo corpo è stato recuperato dalle rovine del suo palazzo.

