Guerra Iran i paesi del Golfo | Pronti a reagire Pasdaran | Colpito ufficio Nethanyahu

I paesi del Golfo hanno dichiarato la loro intenzione di reagire in risposta agli ultimi eventi militari in Iran. I Pasdaran affermano di aver colpito un ufficio associato a Nethanyahu, mentre un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro. Nel frattempo, missili di Hezbollah sono stati lanciati su Haifa, mentre le forze israeliane intensificano i raid su Beirut e Teheran.

Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran. Il conflitto tra Iran e Israele travolge il Libano e accende il Golfo. Attaccata anche la base Usa in Kuwait. La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase e si estende ben oltre i confini diretti dei due Paesi. Nella notte un drone ha colpito la base aerea britannica di Akrotiri, a Cipro, segnando un salto di qualità nel conflitto e coinvolgendo direttamente un’infrastruttura militare europea. Pochi minuti dopo, dal Libano, Hezbollah ha lanciato missili verso Haifa, mentre l’Idf ha risposto con raid su Beirut e ha proseguito gli attacchi su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» «Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.

Guerra Iran, bombe su Medio Oriente: Golfo pronti a risposta/ Teheran non negoziamo con USA. Cosa fa l’UEGuerra Medio Oriente: Iran bombarda Israele e i Paesi sul Golfo che annunciano reagiremo contro Teheran. Regime Pasdaran minaccia gli USA ... ilsussidiario.net

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Guerra #Iran-Usa/Israele, si infiamma il prezzo del gas (+20% al TTF di Amsterdam a 38€/MWh), vola il petrolio (Brent +8% a 72$ al barile): quanto è reale una crisi energetica globale Con lo stretto di #Hormuz chiuso de facto, il 20% del greggio e il 20% del x.com