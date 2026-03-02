Guerra Iran droni contro base Raf a Cipro Trump | Presto nuova ondata Aumentano americani morti

Un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah sono stati lanciati su Haifa. L’IDF ha intensificato i raid su Beirut e Teheran, e nelle ultime ore sono stati segnalati aumenti di morti tra le forze americane. Trump ha dichiarato che una nuova ondata di attacchi è imminente.

Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran. Il conflitto tra Iran e Israele travolge il Libano e accende il Golfo. Attaccata anche la base Usa in Kuwait, confermata la morte della moglie di Khamenei. La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase e si estende ben oltre i confini diretti dei due Paesi. Nella notte un drone ha colpito la base aerea britannica di Akrotiri, a Cipro, segnando un salto di qualità nel conflitto e coinvolgendo direttamente un’infrastruttura militare europea. Pochi minuti dopo, dal Libano, Hezbollah ha lanciato missili verso Haifa, mentre l’ Idf ha risposto con raid su Beirut e ha proseguito gli attacchi su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

