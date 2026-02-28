Attacco all’Iran rotte aeree deviate per evitare il Medio Oriente Sospesi voli anche da e per Orio da Dubai Tel Aviv e Sharjah

Le rotte aeree sono state deviate per evitare il Medio Oriente a causa dell’attacco all’Iran. Sono stati sospesi voli da e verso Orio, Dubai, Tel Aviv e Sharjah. Lo spazio aereo in Israele e Qatar è stato chiuso, mentre le compagnie Ita, Turkish Airlines, Air France e Lufthansa hanno fermato i loro voli nella regione. La situazione ha portato a modifiche nei programmi di voli internazionali.

LA CRISI INTERNAZIONALE. Spazio aereo chiuso in Israele e Qatar. Ferme Ita e Turkish Airlines, Air France e Lufthansa. Rientrato ad Amman l’aereo che sarebbe dovuto arrivare dalla capitale della Giordania. Le compagnie aeree sospendono i voli per il Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele e l’escalation in tutta l’area dalla notte tra il 27 e 28 febbraio. Nella mattinata di sabato 28 febbraio, Israele ha annunciato la chiusura dello spazio aereo al traffico civile, seguita anche dal Qatar e così Ita, Lufthansa, Air France, Swiss, Turkish Airlines e Air India hanno interrotto gran parte dei collegamenti per l’area. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Crisi in Medio Oriente, forti ripercussioni sul traffico aereo: a Orio cancellati voli per Dubai, Tel Aviv e SharjahL’attacco congiunto di Usa e Israele contro l’Iran, con successiva risposta di Teheran, ha cambiato i piani nei cieli: fatto rientrare ad Amman il...

Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti...

Usa, la portaerei Gerald Ford verso il Medio Oriente. Trump attacca l'Iran

Usa-Israele, attacco all'Iran. Israele: «Morto Khamenei, foto mostrate a Netanyahu». Missile di Teheran a Tel Aviv, un morto e 20 feritiI raid di Usa e Israele contro l'Iran sono «crimini di guerra e un crimine contro l'umanità. Lo ha detto in Consiglio di Sicurezza il rappresentante permanente iraniano all'Onu, Amir Saeid Iravani. ilmattino.it

Attacco contro l'Iran: cosa è successo dopo la morte di KhameneiUn'analisi chiara degli attacchi del 28 febbraio 2026, delle vittime principali, delle reazioni internazionali e delle possibili ripercussioni in Medio Oriente ... notizie.it

Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi facebook

Continuo a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ho presieduto questa sera a Palazzo Chigi una nuova riunione, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento t x.com