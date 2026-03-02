Guerra in Iran Tajani e Crosetto alla Camera | Avvertiti da Israele con tedeschi e polacchi a operazione avviata

Durante un’udienza alla Camera, il ministro della Difesa e quello degli Esteri hanno riferito che l’Italia è stata avvertita da Israele dell’avvio di un’operazione militare in Iran, coinvolgendo anche forze tedesche e polacche. I due ministri hanno spiegato i dettagli di questa comunicazione e delle azioni intraprese successivamente. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle varie forze politiche presenti.

“La crisi in atto – ha aggiunto il ministro – incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale, su quella delle decine di migliaia di connazionali presenti nell’area, sulla stabilità delle rotte commerciali e degli approvvigionamenti energetici globali, cruciali per il nostro tessuto produttivo. Per questo, insieme al Ministro Crosetto abbiamo ritenuto importante venire immediatamente in Parlamento a riferire sui primi sviluppi della crisi, sulle iniziative che il Governo italiano sta attuando per favorire l’allentamento della tensione e per assistere i nostri connazionali nella regione”. Ripercorrendo quanto avvenuto, Tajani ha spiegato che “nelle prime ore di sabato Usa e Israele hanno deciso per un attacco combinato nei confronti dell’Iran. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

