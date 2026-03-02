Durante un intervento in Parlamento, Tajani e Crosetto hanno affermato che l’Italia non è stata informata sui piani di intervento di Stati Uniti e Israele in Iran, che hanno deciso autonomamente e in modo riservato. Hanno aggiunto che la crisi attuale influenza direttamente la sicurezza nazionale italiana. La discussione si è svolta in un contesto di confronto con l’ex premier, che ha portato a uno scontro frontale.

“La crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza nazionale “. “ Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i polacchi, siamo stati informati, a operazione iniziata “. Il vicepremier Antonio Tajani, insieme al ministro Guido Crosetto, interviene così nella sua audizione alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera sulla situazione in corso dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti e Israele. Fanno il punto sulla crisi in Medio Oriente, ammettono che l’Italia non è stata informata e rispondono alle accuse arrivate al governo da parte dei partiti di opposizione che incalzano i due ministri anche in commissione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Tajani e Crosetto in Parlamento ammettono che l’Italia non è stata informata: “Usa e Israele hanno deciso in modo riservato”. Scontro frontale con Conte

Iran, Tajani: "Usa e Israele hanno deciso in autonomia e riservatezza"“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire.

Tajani e Crosetto al Senato: “Usa e Israele hanno deciso in autonomia. Il rischio nucleare è una minaccia imminente”“Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire”.

Tutto quello che riguarda Guerra.

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele all'Iran, Tajani: Italiani non escano di casa; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Tajani: Quella in Iran non sarà una guerra lampo: durerà giorni e giorni. Dagli Usa un'azione che tutela tutti; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie.

Guerra in Iran, Tajani: Non siamo stati avvertiti da Israele e Usa(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicament ... quotidiano.net

Guerra Usa-Iran, Tajani: «Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare in autonomia. La priorità è la sicurezza dei 70mila italiani nella regione»«Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire». Così ... msn.com

Guerra Usa Iran, vola il prezzo del petrolio, il gas aumenta del 30% - facebook.com facebook

Male oggi i mercati dopo guerra #Iran , tre caccia Usa abbattuti da difesa Kuwait per errore, Trump manda altre truppe mentre il conflitto si allarga inevitabilmente seguite aggiornamenti podcast Riottoso x.com